На проспекте Бусыгина ограничат парковку автомобилей

Запрет остановки и стоянки машин коснется участков проспекта Бусыгина в районе домов № 22, 18А, 16 — по четным дням, в районе домов № 19, 17А, 17 — по нечетным дням. Такие изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда машин. Напомним, что у нас есть Telegram-канал «Проезда нет», в котором оперативно сообщаем обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.