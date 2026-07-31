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На проспекте Бусыгина ограничат парковку автомобилей

Ограничения начнут действовать уже с 4 августа.

Источник: Нижегородская правда

На проспекте Бусыгина в Нижнем Новгороде ограничат парковку автомобилей. Ограничения начнут действовать уже с 4 августа, сообщили в администрации города.

Запрет остановки и стоянки машин коснется участков проспекта Бусыгина в районе домов № 22, 18А, 16 — по четным дням, в районе домов № 19, 17А, 17 — по нечетным дням. Такие изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда машин. Напомним, что у нас есть Telegram-канал «Проезда нет», в котором оперативно сообщаем обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в связи с проведением крестного хода 2 августа проезд на улице Ильинской в Нижнем Новгороде будет ограничен.