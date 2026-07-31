В ЕР предложили разработать стратегию патриотического воспитания

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Член Высшего совета «Единой России», начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин предложил разработать стратегию патриотического воспитания, говорится на сайте партии.
«В стратегии должны быть представлены проекты, в которых дети и молодежь сами становятся участниками. Речь идет про поисковые отряды, волонтерство, медиапроекты, экологические инициативы», — приводятся в сообщении слова Головина.
По словам Головина, для развития патриотизма хорошо работают игровые и цифровые форматы.
«Квесты по историческим местам, виртуальные экскурсии, интерактивные музеи — в случае, если они не заменяют, а дополняют реальную деятельность», — добавил Головин.
Он пояснил, что патриотическое воспитание не должно сводиться к формальным мероприятиям. По мнению Головина, особое внимание в стратегии необходимо уделить наставничеству.
«Для ребят важен живой пример: не просто рассказ о подвиге, а возможность поговорить с человеком, который этот подвиг совершил, задать неудобные вопросы, услышать про сомнения, про страх, про то, как с этим справлялись», — подчеркнул он.
Головин также напомнил, что «Единая Россия» уже реализует механизмы поддержки наставничества. Он уточнил, что ведется подготовка наставников из числа ветеранов и участков СВО.
«В Народной программе “Единой России” патриотическое воспитание и поддержка наставничества должны быть не отдельным маленьким блоком, а сквозной линией, которая связывает образование, молодежную политику и социальную поддержку», — отметил Головин.
Главными целями такой работы Головин назвал передачу детям знания о прошлом и помощь в осознании своей ответственности за будущее. Он выразил готовность поддержать реализацию стратегии на всех уровнях — от методических рекомендаций до совместных проектов с «Юнармией», «Движением первых» и ветеранскими сообществами.