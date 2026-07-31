В Волгограде усиливают работу транспорта для фанатов «Ленинграда»

В день выступления на дороги города также выйдут дополнительные автобусы, которые домчат волгоградцев до улицы Грамши в Тракторозаводском районе и до микрорайона Жилгородок — в Дзержинском. Электробусы № 2 и № 55 в свою очередь доставят до дома жителей южных районов города. Расписание электричек в свою очередь останется неизменным, отмечают в мэрии.