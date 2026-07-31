В петербургском музее-заповеднике «Царское Село» восстановят гидросистему

Масштабные работы по восстановлению исторической гидросистемы музея-заповедника «Царское Село» в Санкт-Петербурге проводят в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.
Так, дно Верхних прудков очищают с применением гусеничных экскаваторов. Восстановление исторической каменной кладки будет выполняться вручную. Это важно для сохранения историко-культурной ценности объекта.
Параллельно разрабатывается проектная документация для очистки и восстановления Крестового и Рыбного каналов, прудов в Александровском парке, а также канала Малый каскад в Екатерининском парке. Работы там стартуют с 2028 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.