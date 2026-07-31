Большинство сельхозкультур на Дону потеряли рентабельность

«Есть районы, где, чтобы получить урожайность свыше 40 центнеров с гектара, нужно внести 300−400 кг удобрений. Но с нынешними ценами на удобрения эта экономика уже не работает. В этом году средняя урожайность по району — около 30 центнеров, и многие хозяйства находятся ниже точки безубыточности по пшенице. Раньше это перекрывалось подсолнечником, горохом и другими культурами, а сейчас падает практически все», — отметил господин Коваленко.