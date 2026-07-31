51-й выпуск Нижегородской академии МВД России: 236 молодых специалистов получили дипломы

На территории Нижегородского кремля состоялась торжественная церемония, посвященная 51-му выпуску Нижегородской академии МВД России, где 236 молодых специалистов получили дипломы о высшем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В мероприятии приняли участие и поздравили офицеров начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, заместитель начальника главка генерал-майор полиции Виктор Бортожинов, председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел генерал-полковник милиции в отставке Владимир Щербаков и председатель Общественного совета при ГУ МВД Вадим Гребенщиков.
При вручении дипломов Юрий Арсентьев выразил гордость за новое поколение стражей порядка, отметив, что выпускники обладают не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, полученными в ходе практики в органах внутренних дел и на учебных полигонах.
Генерал-лейтенант полиции обратился к лейтенантам с напутствующими словами: «Служба в полиции требует не только профессионализма, но и высоких моральных качеств, честности и преданности долгу. Отныне вы — офицеры правопорядка. Помните: главная сила закона заключается в справедливости его служителей и доверии граждан».
Благодарственными письмами начальника областного полицейского ведомства были отмечены сотрудники Нижегородской академии МВД России. В завершении мероприятия вчерашние курсанты преклонили колено, попрощались со знаменем академии и прошли торжественным маршем, произнеся традиционное: «Вот и всё!».