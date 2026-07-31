В брянском поселке Большое Полпино обновят участки улицы Центральной

Участки улицы Центральной в поселке Большое Полпино Володарского района Брянска капитально отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Работы пройдут от дома № 1 до улицы Челюскинцев и от нее до улицы Молодежной с проездом до улицы Кирова. Протяженность обновленных отрезков дороги составит 1,9 км. Капремонт выполнят поэтапно, завершить его планируется в 2027 году.
На участках приведут в порядок наружные инженерные сети и обновят асфальт. Кроме того, там обустроят водоотвод, тротуары, установят новое освещение. Для безопасности дорожного движения устроят искусственные неровности. Позже мастера поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.