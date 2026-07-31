Бензиновая нормализация, польское спокойствие и провальный ремонт: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Провал, возникший на дороге через несколько дней после отчётов дорожников, в который чуть было не провалился автомобиль, заставляет не радоваться ремонту, а тревожиться. А вдруг и на других участках тоже что-то провалится? Есть гарантия, что этого не случится? Нет такой гарантии.