Бензиновая нормализация, польское спокойствие и провальный ремонт: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Выдыхай, бобр!
На неделе министр обороны Польши успокоил своих сограждан. По его словам, никаких прогнозов, что Россия может напасть на страну, не существует.
Или Владислав Косиняк-Камыш, что называется, плюнул против ветра, сделав заявление, в корне отличающееся от обычных алармистских настроений в элитах стране Европы, Восточной, в первую очередь. Или же наконец сказал то, что на самом деле думают европейские политики. А всё нагнетание по поводу гипотетической российской грозы — ничто иное, как игры, чтобы держать в тонусе своё население.
Принято считать, что это то самое место, куда может быть нанесён удар России, чтобы обеспечить сухопутный проезд в Калининградскую область через территорию Белоруссии. Оно же является коридором, соединяющим страны Балтии с Польшей.
К Сувалкскому коридору со сторону Калининградской области не подходит ни одна дорога. Там расположен заповедный Виштынецкий парк, где хорошо собирать грибы и дышать свежим воздухом.
Знание географии, конечно, европейским политикам, надо повысить. Не стоит строить военные планы по глобусу.
Цель — ничто, движение — всё.
В конце июля пройден ещё один этап создания долгожданной «Карты калининградца». Поначалу все ожидали, что она заработает уже с 1 августа. Но буквально несколько часов назад областные власти успокоили — до полноценного запуска проекта ещё есть время.
Идее создания «Карты калининградца» уже два года. Это проект стал объединяющим всех жителей региона, кому не нравятся высокие цены в магазинах и кто хотел бы получить скидки на покупку товаров и услуг. Туристы и прочие приезжие пусть покупают по полной стоимости, а настоящие калининградцы должны иметь льготы.
Поэтому, чтобы не было непредвиденных сбоев, сначала нужно всё опробовать, проверить, как следует протестировать. И это хорошо, ведь, как известно, спешка нужна только при ловле блох.
С другой стороны, вот власти поторопятся сделать «Карту калининградца» — и что тогда обсуждать жителям? О чём давать советы, чем возмущаться и чему радоваться?
Создание «Карты калининградца» уже стало не целью, а процессом. А процессы могут, как известно, идти бесконечно долго.
Кризис канул в Лету.
На неделе поставлена окончательная точка в бензиновом кризисе, немало потрепавшем нервы калининградским водителям в конце июня. Как заявили областные власти, с 1 августа на всех АЗС отменяются лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива.
Также на сети АЗС «Балтнефть» возобновилась продажа бензина АИ-95. Именно из-за него, по большому счёту, и создавались очереди на калининградских заправках.
Кроме того, снова разрешается наливать бензин в канистры — да хоть в бочки. И теперь интересно, что будут делать те продуманные водители, которые в разгар кризиса бросились запасаться топливом, заливая им все доступные ёмкости.
Бензин долго храниться не может, его свойства теряются. Цены тоже выросли не сильно, так что аргументы в виде экономии, которую получат запасливые, не работают.
Шутки про запасающих бензин теперь будут новым калининградским мемом. Наряду с шутками про запасы гречки и туалетной бумаги.
Радость на 88% и провал.
Калининградцев на неделе порадовали свежие общероссийские рейтинги, Оказывается, область заняла восьмое место в стране по доле федеральных и региональных дорог, соответствующих нормативам.
Этот показатель чуть-чуть не дотянул до 88% от общего количества трасс. Тогда как в России в целом лишь 75% дорог соответствуют нормативам.
Конечно, рейтинг — это обобщённые показатели, и в реальности ситуация может выглядеть совсем иначе. К примеру, ул. Галицкого в Калининграде по всем документам считается свежеотремонтированной. А по факту она чуть ли не аварийная.
Провал, возникший на дороге через несколько дней после отчётов дорожников, в который чуть было не провалился автомобиль, заставляет не радоваться ремонту, а тревожиться. А вдруг и на других участках тоже что-то провалится? Есть гарантия, что этого не случится? Нет такой гарантии.
До капитального ремонта на Галицкого была вполне себе приличная брусчатка. Её закатывали в асфальт, потом асфальт портился, его сдирали, но брусчатку не трогали.
Так было 80 лет до тех пор, пока не решили провести полномасштабную реконструкцию улицы. Из-за этого у домов на Галицкого разрушили отмостку. У деревьев, что растут, подрубили корни, и несколько стволов уже упали.
Ремонтные эксперименты над улицей и её жителями не остались без последствий. Если жители в основном бухтели по соцсетям, то улица отомстила по-взрослому. Взяла и провалилась.
Дорожники теперь во всём винят старый немецкий колодец — это он стал причиной, что грунт под свежим асфальтом подмыло. Наверное, это так и есть. Немцы оставили после себя много чего, что теперь вылезает боком.
Но это особенность Калининграда. Он не построен в чистом поле или на месте тамбовских лесов.
Такие вещи надо знать, если кто берётся курочить то, что неплохо работало. А лучше воспользоваться старым принципом: работает — не трогай. Тогда и провалов не будет.