Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 1,5 тысячи школьников из Калмыкии получили временную работу

Такой результат зафиксирован в республике с начала года.

Источник: Национальные проекты России

Временную работу с начала 2026 года при содействии кадрового центра Калмыкии получили около 1,5 тысячи школьников, сообщили в аппарате правительства региона. Это отвечает целям национального проекта «Кадры».

Достигнутый результат превышает аналогичный за прошлый год примерно на 7%. Это стало возможным в том числе благодаря системе профориентации и сопровождения молодежи. Старшеклассники, студенты и выпускники могут осознанно выбрать профессию, выстроить карьерный путь и найти работу по специальности в своем регионе.

Карьерные консультанты помогают юным соискателям подготовиться к выходу на рынок труда, составить резюме, успешно пройти собеседование, подобрать вакансии. Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них вакансии подбирают с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. Кроме того, специалисты сопровождают таких соискателей во время адаптации на новом месте работы.

Также с начала года кадровый центр организовал восемь экскурсий на предприятия республики. Участниками этих мероприятий стали 146 школьников. В ходе экскурсий детей знакомят с современными производствами, востребованными профессиями, условиями труда. Также ребята получают возможность напрямую пообщаться с представителями предприятий.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.