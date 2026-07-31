Около 1,5 тысячи школьников из Калмыкии получили временную работу

Временную работу с начала 2026 года при содействии кадрового центра Калмыкии получили около 1,5 тысячи школьников, сообщили в аппарате правительства региона. Это отвечает целям национального проекта «Кадры».
Достигнутый результат превышает аналогичный за прошлый год примерно на 7%. Это стало возможным в том числе благодаря системе профориентации и сопровождения молодежи. Старшеклассники, студенты и выпускники могут осознанно выбрать профессию, выстроить карьерный путь и найти работу по специальности в своем регионе.
Карьерные консультанты помогают юным соискателям подготовиться к выходу на рынок труда, составить резюме, успешно пройти собеседование, подобрать вакансии. Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них вакансии подбирают с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. Кроме того, специалисты сопровождают таких соискателей во время адаптации на новом месте работы.
Также с начала года кадровый центр организовал восемь экскурсий на предприятия республики. Участниками этих мероприятий стали 146 школьников. В ходе экскурсий детей знакомят с современными производствами, востребованными профессиями, условиями труда. Также ребята получают возможность напрямую пообщаться с представителями предприятий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.