В испанской Сеуте при попытке пересечь границу погибли 57 мигрантов

По данным издания, поисковая операция в водах рядом с границей продолжается, поэтому число жертв может увеличиться. В ней участвуют две группы водолазов специального подразделения подводной деятельности Гражданской гвардии Испании. Всего к работам привлечены восемь специалистов.
По данным МВД Испании, с утра 30 июля границу Сеуты незаконно пересекли около 50 тыс. человек. Власти автономного города оценивали число прибывших в 60 тыс. Этот приток стал крупнейшим за всю историю миграционных кризисов в Сеуте.
К 15:30 31 июля около 37,5 тыс. человек, или 75% от числа перешедших границу по оценке МВД, добровольно вернулись в Марокко. В отдельные периоды территорию Сеуты покидали до 150 человек в минуту.
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал произошедшее «нарушением территориальной целостности Испании» и возложил ответственность за массовый переход границы на сети, занимающиеся незаконной перевозкой людей.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес в этот же день сообщила, что нелегально въехавших в испанский анклав Сеута мигрантов будут возвращать в Марокко. Как рассказал журналист Давид Мусиенко, из Сеуты уже депортировали более 1 тыс. человек. По его словам, полиция постепенно выдворяет прибывших из Марокко мигрантов.
Испания и Марокко 30 июля договорились о возвращении мигрантов, которые незаконно прибыли в испанский анклав Сеута на севере Африки во время последнего всплеска нелегальной миграции. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 31 июля сообщила, что республика рассматривает возможность приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией на фоне резкого роста числа нелегальных мигрантов.
Эта инициатива нашла поддержку в Финляндии. В Дании призвали Евросоюз рассмотреть приостановку членства Испании. Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель при этом отметил, что законодательство ЕС не предусматривает возможность отстранения государства от участия в Шенгенской зоне по инициативе отдельных стран.