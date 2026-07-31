В испанской Сеуте при попытке пересечь границу погибли 57 мигрантов

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес в этот же день сообщила, что нелегально въехавших в испанский анклав Сеута мигрантов будут возвращать в Марокко. Как рассказал журналист Давид Мусиенко, из Сеуты уже депортировали более 1 тыс. человек. По его словам, полиция постепенно выдворяет прибывших из Марокко мигрантов.