На Дону предложили активизировать закупочные интервенции на рынке зерна

«У государства есть инструмент регулирования — товарные интервенции. Но сейчас почему не поддерживается цена? Почему нет активных закупок в государственный фонд? Мы не можем повлиять на ситуацию в Азово-Черноморском регионе или обеспечить экспорт. Но внутренние механизмы у государства есть. При этом с нового сезона Минсельхоз установил минимальную закупочную цену на пшеницу 4 класса на уровне 12,7 тыс. руб. за тонну без НДС. Это на 1 тыс. руб. ниже, чем в прошлом году. Но даже эта цена — на воротах элеватора. Если вычесть затраты на доставку, которые сейчас выросли до 3−4 тыс. руб. за тонну, то реальная цена на поле окажется на уровне 9−10 тыс. руб. за тонну, а то и ниже. То есть государство формально установило цену, которая должна запускать механизм интервенций, но она настолько оторвана от рыночной реальности, что не работает ни как поддержка, ни как ориентир. Мы не просим субсидий — мы просим, чтобы работали заложенные в законе механизмы. Иначе потом просто не будет возможности подготовиться к следующему сезону и осуществить сев», — отметил Евгений Коваленко.