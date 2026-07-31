В Свердловской области разработали материал для очистки воды

«Материал может использоваться не только на промышленных предприятиях, но и предназначен для частных домов. Сегодня станции очистки воды и сорбционно-фильтрующие материалы из Богдановича уже используются на предприятиях и объектах водоснабжения в Свердловской, Челябинской, Ленинградской, Омской и Магаданской областях, а также в Республике Саха», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.