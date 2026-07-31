В Свердловской области разработали материал для очистки воды

Импортозамещающий материал для очистки питьевой и промышленной воды «КВАЛИСОРБ ФМ» разработали на предприятии «Огнеупоры» в городе Богдановиче, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Создание таких технологий способствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие».
Материал способен заменить иностранные аналоги из Германии и США. Сорбент эффективно удаляет железо, марганец, тяжелые металлы, органические загрязнения, нефтепродукты и соединения азота, улучшая при этом органолептические показатели воды.
«Материал может использоваться не только на промышленных предприятиях, но и предназначен для частных домов. Сегодня станции очистки воды и сорбционно-фильтрующие материалы из Богдановича уже используются на предприятиях и объектах водоснабжения в Свердловской, Челябинской, Ленинградской, Омской и Магаданской областях, а также в Республике Саха», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.