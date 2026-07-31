Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель Заксобрания Калининградской области провёл приём по личным вопросам

Андрей Кропоткин пообщался с неравнодушными людьми.

Источник: Клопс.ru

Председатель Заксобрания провёл приём по личным вопросам. Каждая такая встреча уникальна, люди идут со своими проблемами, идеями, делятся наработками, рассказал «Клопс» Андрей Кропоткин.

Первой к парламентарию обратилась Нина Васильевна, проживающая на улице Носова. «Из-за отсутствия поручней на лестнице женщине в силу возраста уже сложно спускаться и подниматься. Будем решать этот вопрос совместно с руководством и специалистами управляющей компании», — отметил Андрей Кропоткин.

Зоя Николаевна задавала вопросы по благоустройству бывшего Балтрайона. Парламентарий рассказал о сроках реконструкции сквера возле кинотеатра «Киноленд» и планах по капитальному ремонту улицы Киевской.

«Также на приём пришла почетный гражданин Черняховска Галина Хромушина. Женщина подняла важный и часто задаваемый вопрос: официальное выделение “детей войны” в отдельную социальную категорию», — поделился парламентарий.

Законопроект «О детях войны» находится в профильном Комитете Госдумы на рассмотрении. «Документ призван закрепить этот статус на общероссийском уровне, утвердить четкие критерии и установить единый пакет федеральных льгот и выплат. Как только решение примут на федеральном уровне, сможем зафиксировать данный статус в нашем регионе», — пояснил спикер регионального парламента.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше