Председатель Заксобрания Калининградской области провёл приём по личным вопросам

Председатель Заксобрания провёл приём по личным вопросам. Каждая такая встреча уникальна, люди идут со своими проблемами, идеями, делятся наработками, рассказал «Клопс» Андрей Кропоткин.
Первой к парламентарию обратилась Нина Васильевна, проживающая на улице Носова. «Из-за отсутствия поручней на лестнице женщине в силу возраста уже сложно спускаться и подниматься. Будем решать этот вопрос совместно с руководством и специалистами управляющей компании», — отметил Андрей Кропоткин.
Зоя Николаевна задавала вопросы по благоустройству бывшего Балтрайона. Парламентарий рассказал о сроках реконструкции сквера возле кинотеатра «Киноленд» и планах по капитальному ремонту улицы Киевской.
«Также на приём пришла почетный гражданин Черняховска Галина Хромушина. Женщина подняла важный и часто задаваемый вопрос: официальное выделение “детей войны” в отдельную социальную категорию», — поделился парламентарий.
Законопроект «О детях войны» находится в профильном Комитете Госдумы на рассмотрении. «Документ призван закрепить этот статус на общероссийском уровне, утвердить четкие критерии и установить единый пакет федеральных льгот и выплат. Как только решение примут на федеральном уровне, сможем зафиксировать данный статус в нашем регионе», — пояснил спикер регионального парламента.