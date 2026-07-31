В работу нижегородского малого бизнеса с клиентами начали внедрять ИИ

Сам процесс внедрения нового инструмента очень прост. Достаточно отправить сотруднику по итогам телефонных переговоров запрос из веб-версии платформы. При этом решение о том, нужно ли давать доступ к своим записям, решает сам сотрудник. Если он соглашается, мобильные звонки начинают отражаться в веб-версии платформы. Решение о доступе для других сотрудников может быть в любой момент отозвано.