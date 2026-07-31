В Прикамье открыли обновленный физкультурно-оздоровительный центр «Олимп»

Физкультурно-оздоровительный центр (ФОЦ) «Олимп» открыли в поселке Гайны в Пермском крае после масштабного ремонта, сообщили в администрации Гайнского муниципального округа. Модернизация таких учреждений отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
В центре полностью заменили полы и отремонтировали систему канализации. Также там провели работы по обеспечению пожарной безопасности и благоустроили прилегающую территорию. Посетителям центра доступны современный тренажерный и просторный игровой залы.
«Приходите в ФОЦ “Олимп” всей семьей, поддерживайте здоровье и будьте в отличной форме! Ждем посетителей ежедневно с 17:00 до 22:00, суббота и воскресенье — выходные дни», — сказала директор центра Екатерина Лунгу.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.