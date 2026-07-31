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Бастрыкин заинтересовался домом 1857 года постройки в Калининграде, который не ремонтируют

Жильцы жалуются в СК на протекающую крышу.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов дома 1857 года постройки в Калининграде. Как сообщает пресс-служба СК, здание на улице Миклухо-Маклая находится в непригодном состоянии: кровля протекает, помещения затапливаются, в квартирах образуются плесень.

«Обращения граждан, в числе которых семья участника специальной военной операции, пенсионеры и ветераны боевых действий, в управляющую компанию результатов не принесли, мер к проведению ремонтных работ не принимается», — говорится в сообщении.

В СУ СК России по Калининградской области заведено уголовное дело. Председатель Следкома РФ ждет подробную информацию не только о результатах расследования, но и о работе по защите прав жильцов дома.

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