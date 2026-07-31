Количество убыточных компаний в Тамбовской области выросло до 33%

Наиболее высокая доля убыточных организаций отмечена в следующих видах экономической деятельности: культура и спорт — 100%, здравоохранение — 71,4%, профессиональная и научная деятельность — 66,7%, операции с недвижимостью — 57,1%, транспортировка и хранение — 54,5%. В разрезе муниципалитетов наибольшая доля нерентабельных организаций зафиксирована в Пичаевском и Сампурском округах — 100% предприятий. Высокий уровень убыточности также отмечен в Жердевском (80%), Мичуринском (71,4%) и Моршанском (62,5%) округах. В Бондарском, Моршанском, Сосновском, Староюрьевском и Токаревском округах число нерентабельных компаний составляет по 50% в каждом муниципалитете.