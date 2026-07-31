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В аэропорту Перми отменили вылет в Махачкалу и задержали в Анталью до августа

Аэропорт «Большое Савино» работает в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

На работу Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино») не повлиял введенный утром 31 июля режим «Беспилотная опасность». Режим в Пермском крае действовал с 08:16 до 13:00 по местному времени.

Росавиация на это время не вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения 31 июля затронули несколько аэропортов, включая «Уйташ» в Махачкале с 06:27 до 11:28.

Нештатная ситуация повлияла на вылет авиарейса A4 4018 из Перми в 06:50 и прилет обратного A4 4017 в 13:45. Авиакомпания «Азимут» приняла решение их отменить.

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, в «Большом Савино» задержан на два часа вылет авиарейса U6 1559 в Анталью с 23:30 31 июля до 01:45 1 августа.