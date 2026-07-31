Главные новости за неделю 27 — 31 июля 2026 года

Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Для лиц и организаций, включенных в данный перечень, установлен запрет на взаимодействие со СМИ, публикацию информации в интернете, проведение публичных акций, участие в выборах, а также на использование финансовых услуг, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.
В Москве по делу о растрате арестовали замглавы управления Минпромторга
Заместитель начальника управления беспилотных систем Минпромторга Алла Половченя и топ-менеджеры ГК «Эфко» арестованы в Москве. Мещанский суд отправил их в СИЗО по делу о хищениях при реализации проекта беспилотных систем «Транспорт будущего», генеральный директор которого Юрий Козаренко был арестован ранее.
Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии
Согласно указу президента России Владимира Путина, временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова. Документ опубликован пресс-службой Кремля.
В Японии произошло землетрясение
СМИ: в испанский город Сеута прорвались около 60 тысяч мигрантов
Число мигрантов, погибших при попытке попасть из Марокко в испанский автономный город Сеута, достигло 57. Большинство из них утонули, пытаясь вплавь обогнуть пограничный волнорез Эль-Тарахаль. Об этом 31 июля сообщила газета El País.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов