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Главные новости за неделю 27 — 31 июля 2026 года

Дайджест главных новостей 27 — 31 июля 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Источник: Dave Bedrosian/Zuma/TASS

Для лиц и организаций, включенных в данный перечень, установлен запрет на взаимодействие со СМИ, публикацию информации в интернете, проведение публичных акций, участие в выборах, а также на использование финансовых услуг, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.

В Москве по делу о растрате арестовали замглавы управления Минпромторга

Источник: Агентство «Москва»

Заместитель начальника управления беспилотных систем Минпромторга Алла Половченя и топ-менеджеры ГК «Эфко» арестованы в Москве. Мещанский суд отправил их в СИЗО по делу о хищениях при реализации проекта беспилотных систем «Транспорт будущего», генеральный директор которого Юрий Козаренко был арестован ранее.

Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Согласно указу президента России Владимира Путина, временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова. Документ опубликован пресс-службой Кремля.

В Японии произошло землетрясение

Источник: Reuters

По сведениям Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков составила 6,8. Около 40 000 домов остались без электричества. В больницах зафиксировано более 50 пострадавших.

СМИ: в испанский город Сеута прорвались около 60 тысяч мигрантов

Источник: Reuters

Число мигрантов, погибших при попытке попасть из Марокко в испанский автономный город Сеута, достигло 57. Большинство из них утонули, пытаясь вплавь обогнуть пограничный волнорез Эль-Тарахаль. Об этом 31 июля сообщила газета El País.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов