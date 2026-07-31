В Краснознаменске жителя Добровольска взяли под стражу за поножовщину

В Краснознаменске взял под стражу жителя Добровольска, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью прохожему. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, 26 июля 2026 года у 48-летнего мужчины возник конфликт с незнакомым прохожим на площади Героям в посёлке Добровольск. В результате подозреваемый нанёс оппоненту ножевое ранение. 20-летнему потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовного дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
«С учетом позиции прокурора района мужчина заключен под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства», — отмечается в сообщении.
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