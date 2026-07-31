«Автотор» устроил смотр электрического транспорта на фестивале «Продвижение»

В Москве на ВДНХ стартовал фестиваль «Продвижение», который продлится до 2 августа. Одним из ключевых участников смотра стал калининградский автопроизводитель «Автотор». Компания подготовила насыщенную экспозицию, посвященную развитию электрической мобильности в России. В отличие от многих конкурентов, завод из Калининграда делает ставку не на единичные концепт-кары, а на серийные модели, которые уже поставляются клиентам. На стенде представлено три машины, закрывающие совершенно разные потребительские сегменты — от личного комфорта до тяжелой коммунальной техники.