«Автотор» устроил смотр электрического транспорта на фестивале «Продвижение»

В Москве на ВДНХ стартовал фестиваль «Продвижение», который продлится до 2 августа. Одним из ключевых участников смотра стал калининградский автопроизводитель «Автотор». Компания подготовила насыщенную экспозицию, посвященную развитию электрической мобильности в России. В отличие от многих конкурентов, завод из Калининграда делает ставку не на единичные концепт-кары, а на серийные модели, которые уже поставляются клиентам. На стенде представлено три машины, закрывающие совершенно разные потребительские сегменты — от личного комфорта до тяжелой коммунальной техники.
Первой в линейке значится модель АМБЕРАВТО А5. Это современный городской электроседан, который рассчитан на ежедневные рутинные поездки и дальние междугородние маршруты. Инженерам удалось добиться запаса хода в 520 километров по циклу CLTC, что делает автомобиль полноценной заменой бензиновым одноклассникам. В салоне реализовано технологичное оснащение, а внешний дизайн выполнен в актуальной минималистичной эстетике. Для частных покупателей это возможность пересесть на электротягу без компромиссов по комфорту.
Второй экспонат — EONYX Cargo, компактный электрический коммерческий автомобиль. Его главная аудитория — курьерские службы, сервисы доставки и мелкооптовая торговля. Модель создана специально для городской среды, где каждый сантиметр радиуса разворота имеет значение. Низкий уровень шума позволяет выходить на маршруты в ночные часы, а экономичность делает эксплуатацию выгодной в условиях плотной застройки. Это классический представитель сегмента «последней мили», который набирает обороты в мегаполисах.
Третья модель, AMBERTRUCK EV75, привлекает внимание необычной комплектацией. На фестиваль привезли версию контейнеровоза-мусоровоза. Это мощный электрический грузовик, который доказывает, что экологичные технологии уместны не только в легковом, но и в коммунальном хозяйстве. Использование такой техники позволяет снизить шумовую нагрузку на жилые кварталы и уменьшить затраты на горюче-смазочные материалы, что критически важно для городских бюджетов.
На протяжении всех четырех дней фестиваля стенд «Автотора» работает в режиме открытого диалога. Посетители могут в деталях осмотреть кузова и салоны, пообщаться с техническими специалистами и узнать нюансы сервисного обслуживания электромобилей в российских условиях. Партнерами экспозиции выступили крупные игроки рынка. Банк ВТБ 1 и 2 августа проводит индивидуальные консультации по кредитным программам, а сеть зарядных станций PUNKT E организовала конкурсы с памятными призами.
Для «Автотора» участие в «Продвижении» — важный шаг в популяризации электрического транспорта, который показывает реальные, а не виртуальные возможности отечественного автопрома для бизнеса, личных поездок, городской логистики и коммунальной сферы.