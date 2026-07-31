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Заселение в гостиницы через мессенджер MAX запустили в Нижегородской области

На данный момент этой возможностью никто не воспользовался.

Источник: Комсомольская правда

Теперь заселиться в отель можно с помощью цифровых технологий. В этом поможет мессенджер MAX. Об этом сообщается на сайте министерства туризма и промыслов Нижегородской области.

Известно, что шесть отелей уже ввели услугу с заселением гостей через QR-коды.

— Шесть отелей Нижегородской области начали заселять гостей с использованием QR-кода в мессенджере MAX, — пишет ИА «В городе N» со ссылкой на региональное министерство туризма и промыслов.

В ведомстве также рассказали, что в Нижегородской области еще никто не воспользовался данной услугой.

Согласно информации на сайте министерства, отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить возможность заселения через мессенджер с 1 сентября 2026 года.