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Глава ОП Князев призвал волгоградцев не создавать ажиотаж на АЗС

После массированной атаки беспилотников на волгоградских заправках случилось дежавю. Несмотря на то.

После массированной атаки беспилотников на волгоградских заправках случилось дежавю. Несмотря на то, что с конца июля бензин на АЗС наливают безо всяких ограничений, запасливые водители решили залить топливо «на будущее». Мнением об очередном всплеске ажиотажа с корреспондентами ИА «Высота 102» поделился глава Общественной палаты Волгограда Евгений Князев.

— Сегодня ночью наш регион снова подвергся террористической атаке беспилотников преступного киевского режима. Цель врага — не только уничтожить объекты промышленной и гражданской инфраструктуры и тем самым нанести нам ущерб, но и посеять в нас сметание и панику. Поэтому в такой ситуации наша главная задача — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, — убежден Евгений Князев.

Памятуя о длинных очередях, часть автомобилистов решила сыграть на опережение, однако в итоге обманула самих себя.

— На некоторых АЗС региона вновь можно увидеть очереди из автомобилей. На решение волгоградцев заправить машины «про запас», конечно, повлияла ночная атака БПЛА, а кто-то решил «подстраховаться» перед предстоящими выходными, так как собирается уехать за город. В итоге — вереница из автомобилей и долгое ожидание у АЗС, которых могло и не быть. Ведь проблем с отпуском автомобильного топлива в Волгоградской области нет. Региональная власть уже справилась с ситуацией, — подчеркивает глава Общественной палаты. — 28 июля ведущие сети АЗС отменили лимиты на отпуск всех видов топлива. Значит, при необходимости, справится и в следующий раз. Благодаря принятым совместно с федеральным центром и нефтяными компаниями мерам ситуация на топливном рынке региона остается стабильной. Наша сила — в единстве и взаимной поддержке! Поэтому призываю волгоградских водителей не создавать панику и ажиотаж! Тогда каждый из нас сможет спокойно заправить свой автомобиль, без изнуряющего ожидания в очередях!

Сегодня днем корреспонденты ИА «Высота 102» объехали заправки в нескольких районах города, лично убедившись, что топливо всех марок есть в наличии на каждой из них. Подробнее — в нашем отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина и Алексея Костякова.

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