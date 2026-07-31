Глава ОП Князев призвал волгоградцев не создавать ажиотаж на АЗС

— На некоторых АЗС региона вновь можно увидеть очереди из автомобилей. На решение волгоградцев заправить машины «про запас», конечно, повлияла ночная атака БПЛА, а кто-то решил «подстраховаться» перед предстоящими выходными, так как собирается уехать за город. В итоге — вереница из автомобилей и долгое ожидание у АЗС, которых могло и не быть. Ведь проблем с отпуском автомобильного топлива в Волгоградской области нет. Региональная власть уже справилась с ситуацией, — подчеркивает глава Общественной палаты. — 28 июля ведущие сети АЗС отменили лимиты на отпуск всех видов топлива. Значит, при необходимости, справится и в следующий раз. Благодаря принятым совместно с федеральным центром и нефтяными компаниями мерам ситуация на топливном рынке региона остается стабильной. Наша сила — в единстве и взаимной поддержке! Поэтому призываю волгоградских водителей не создавать панику и ажиотаж! Тогда каждый из нас сможет спокойно заправить свой автомобиль, без изнуряющего ожидания в очередях!