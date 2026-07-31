Слюсарь выехал в Гуково на место ночной атаки БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что побывал на месте ночной воздушной атаки в Гуково, где пострадал многоквартирный дом и была проведена эвакуация жителей.
В ходе визита глава региона встретился с горожанами и призвал их с пониманием отнестись к запрету на самостоятельный доступ в квартиры — эта мера необходима для обеспечения безопасности как самих жильцов, так и спасателей, работающих на месте.
По данным экспертов, жителям квартир, не получивших повреждений, разрешено в сопровождении спасателей зайти в жильё, чтобы забрать личные вещи и документы. На текущий день для жильцов организовано размещение в пункте временного пребывания.
Комиссия администрации Гуково ввела режим чрезвычайной ситуации в границах повреждённого дома. Власти заверили, что все положенные выплаты будут предоставлены, а необходимая помощь — оказана в полном объёме.
Как уточнил губернатор, в результате попадания БПЛА частично разрушена секция одного из подъездов пятиэтажного дома. Для оценки возможности дальнейшей эксплуатации здания привлечены специалисты ДГТУ. После получения заключения планируется принять решения о демонтаже повреждённой секции и последующем восстановлении дома — губернатор поручил провести эти работы в максимально сжатые сроки.
Для защиты имущества эвакуированных граждан на месте дежурят наряды полиции.