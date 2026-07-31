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Ремонт Ломоносова снова отодвинули, жители называют это «форменным издевательством»

Проект капремонта уже получил положительное заключение госэкспертизы.

Источник: Клопс.ru

Капитальный ремонт улицы Ломоносова в Калининграде снова переносится на неопределённый срок. Проект уже разработан и получил положительное заключение госэкспертизы, но на сами работы денег так и нет, сообщили «Клопс» в администрации города.

Улицу смогут включить в план только при наличии финансирования. Сейчас рассматривается вероятность этого на 2027−2028 годы.

Речь идёт об участке Ломоносова от перекрёстка с Маршала Борзова (включительно) до Советского проспекта. Проект предусматривает большой объём работ: устройство сетей и дождевой канализации взамен кюветов, освещение, тротуары и заездные карманы.

В мэрии объяснили, что именно из-за масштаба и стоимости капремонта объект пока не запускают.

Ремонт Ломоносова обещают с 2012 года, местные неоднократно обращались во властные структуры. Однако дорогу лишь латают, а нормальных тротуаров там вообще нет, несмотря на высотную застройку.

За последние пять лет на Ломоносова произошло 10 ДТП с пострадавшими. В том числе трижды сбивали людей, ещё в двух случаях травмы получали водители, врезавшиеся в препятствия.

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