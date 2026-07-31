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«минирование» ТЦ, обломки дрона, ДТП с локомотивом

В последний день второго летнего месяца vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях Воронежской области за день.

Источник: АиФ Воронеж

В последний день второго летнего месяца vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях Воронежской области за день. Так, 31 июля обломки БПЛА повредили частный дом. Сообщение о минировании поступило в торговый центр в столице Черноземья в разгар дня. Тепловоз протаранил легковой автомобиль с двумя людьми. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.

Повреждён частный дом: атаку вражеских БПЛА отразили в небе над регионом.

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили восемь беспилотников в небе над Воронежем и тремя районами области в ночь на 31 июля.

Как сообщил губернатор Александр Гусев, пострадавших нет. Однако в регионе зафиксированы разрушения. В частности, в одном из районов обломки БПЛА повредили остекление и дверь частного дома.

Режим опасности атаки беспилотников на территории Воронежской области отменили в 6:30. За время его действия тревогу в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА объявляли в Воронеже, Лискинском, Бобровском, Бутурлиновском, Острогожском, Богучарском и Россошанском районах.

Сообщение о минировании: людей эвакуировали из ТЦ в Воронеже.

В Воронеже эвакуировали торговый центр «Воронежский» на Московском проспекте.

Посетители и продавцы покинули здание днём 31 июля.

По данным регионального ГУ МЧС России, причиной эвакуации стало поступившее сообщение о минировании. Информация оказалась ложной. Угрозы посетителям торгового центра и его сотрудникам нет.

Машина всмятку: тепловоз протаранил легковой автомобиль с двумя людьми.

В Воронежской области легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся тепловозом и столкнулся с ним.

По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла вечером 30 июля на станции «Перелешино» в Панинском районе. За рулём Kia Cerato находился 36-летний житель Новоусманского района. В результате аварии он и его 37-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что обоих пострадавших госпитализировали.

Один из пациентов находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Второй пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении медучреждения.

Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

До +30°: жара вернётся в Воронежскую область с наступлением последнего месяца лета.

Первые выходные августа в Воронежской области будут жаркими. Это следует из актуального метеобюллетеня регионального Гидрометцентра.

В субботу, 1 августа, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится.

В столице Черноземья ночью температура воздуха составит +16°… +18°, днём — около +26°… +28°.

В районах области в тёмное время суток столбики термометров покажут от +13° до +18°, в светлое — от +25° до +30°.

Успешный старт: воронежские гребцы завоевали четыре награды.

В саратовском Энгельсе идёт розыгрыш наград Первенства России и Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 19 и до 24 лет. В первый соревновательный день воронежцы завоевали четыре награды на дистанции 200 метров.

Александр Мещеряков стал лучшим в заезде каноэ-одиночек.

Александра Волкова и Анастасия Горобий замкнули тройку сильнейших в заездах байдарок-двоек. Девушки также победили в заезде четвёрок.

И четвёртую награду для региона принесли Иван Храмченко, Никита Тонких, Илья Коняшкин и Дмитрий Бабаев. Они выиграли бронзовые медали в заезде байдарок-четвёрок.

Отметим, что в соревнованиях участвуют 542 спортсмена из 31 региона страны.

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