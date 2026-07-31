«минирование» ТЦ, обломки дрона, ДТП с локомотивом

В последний день второго летнего месяца vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях Воронежской области за день. Так, 31 июля обломки БПЛА повредили частный дом. Сообщение о минировании поступило в торговый центр в столице Черноземья в разгар дня. Тепловоз протаранил легковой автомобиль с двумя людьми. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Повреждён частный дом: атаку вражеских БПЛА отразили в небе над регионом.
Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили восемь беспилотников в небе над Воронежем и тремя районами области в ночь на 31 июля.
Как сообщил губернатор Александр Гусев, пострадавших нет. Однако в регионе зафиксированы разрушения. В частности, в одном из районов обломки БПЛА повредили остекление и дверь частного дома.
Режим опасности атаки беспилотников на территории Воронежской области отменили в 6:30. За время его действия тревогу в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА объявляли в Воронеже, Лискинском, Бобровском, Бутурлиновском, Острогожском, Богучарском и Россошанском районах.
Сообщение о минировании: людей эвакуировали из ТЦ в Воронеже.
В Воронеже эвакуировали торговый центр «Воронежский» на Московском проспекте.
Посетители и продавцы покинули здание днём 31 июля.
По данным регионального ГУ МЧС России, причиной эвакуации стало поступившее сообщение о минировании. Информация оказалась ложной. Угрозы посетителям торгового центра и его сотрудникам нет.
Машина всмятку: тепловоз протаранил легковой автомобиль с двумя людьми.
В Воронежской области легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся тепловозом и столкнулся с ним.
По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла вечером 30 июля на станции «Перелешино» в Панинском районе. За рулём Kia Cerato находился 36-летний житель Новоусманского района. В результате аварии он и его 37-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что обоих пострадавших госпитализировали.
Один из пациентов находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Второй пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении медучреждения.
Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.
До +30°: жара вернётся в Воронежскую область с наступлением последнего месяца лета.
Первые выходные августа в Воронежской области будут жаркими. Это следует из актуального метеобюллетеня регионального Гидрометцентра.
В субботу, 1 августа, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится.
В столице Черноземья ночью температура воздуха составит +16°… +18°, днём — около +26°… +28°.
В районах области в тёмное время суток столбики термометров покажут от +13° до +18°, в светлое — от +25° до +30°.
Успешный старт: воронежские гребцы завоевали четыре награды.
В саратовском Энгельсе идёт розыгрыш наград Первенства России и Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 19 и до 24 лет. В первый соревновательный день воронежцы завоевали четыре награды на дистанции 200 метров.
Александр Мещеряков стал лучшим в заезде каноэ-одиночек.
Александра Волкова и Анастасия Горобий замкнули тройку сильнейших в заездах байдарок-двоек. Девушки также победили в заезде четвёрок.
И четвёртую награду для региона принесли Иван Храмченко, Никита Тонких, Илья Коняшкин и Дмитрий Бабаев. Они выиграли бронзовые медали в заезде байдарок-четвёрок.
Отметим, что в соревнованиях участвуют 542 спортсмена из 31 региона страны.