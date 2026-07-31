«минирование» ТЦ, обломки дрона, ДТП с локомотивом

В последний день второго летнего месяца vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях Воронежской области за день. Так, 31 июля обломки БПЛА повредили частный дом. Сообщение о минировании поступило в торговый центр в столице Черноземья в разгар дня. Тепловоз протаранил легковой автомобиль с двумя людьми. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.