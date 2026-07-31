Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ТЭЦ-2 в Ростове планируют построить новый энергоблок

Предварительную схему выдачи мощности ТЭЦ-2 намерены разработать в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону планируют строительство нового парогазового энергоблока. Сейчас ищут исполнителя для разработки предварительной схемы выдачи мощности, сообщает Домостройдон.ру.

Речь идет о подготовке документации по блоку ПГУ-225 мощностью не ниже 220 МВт. Заявки от подрядчиков будут принимать до 7 августа. Проект должен быть готов к 15 сентября.

Если схему выдачи мощности одобрят, запуск блока может произойти в октябре 2030 года.

Напомним, ТЭЦ-2 обеспечивает около 70% потребностей Ростова в тепле и горячей воде. Объект требует обновления. К такому выводу пришли после ситуации с отоплением минувшей зимой.

Ранее в актуализированной схеме теплоснабжения города рассматривали три варианта решения проблемы: подъем температурного графика, увеличение мощности ТЭЦ-2 с расширением сетей и строительство нового источника.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.