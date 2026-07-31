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У двухъярусного моста хотят увеличить число полос и убрать поворот на Правую набережную

В мэрии не считают смену направления одностороннего движения решением проблемы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде у двухъярусного моста планируют изменить схему движения, чтобы сократить заторы. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Одностороннюю дорогу через путепровод ввели в июле. Но почти сразу жители предложили внести коррективы — пустить поток в другую сторону, в Московский район.

Изучив вопрос на комиссии, власти решили, что простая смена направления проблему не исправит, а вызовет лишь симметричные сложности для движущихся с левого берега на правый.

Есть и другие решения, которые помогут справиться с пробками в том районе. Планируется увеличить число полос в направлении развязки на Московском проспекте и улице Генерала Буткова. Кроме того, хотят убрать поворот с моста на Правую набережную.

В администрации считают, что эти меры должны разгрузить проблемный участок без простой «перестановки» пробки с одного направления на другое.

Сейчас идёт подсчет машин. Если специалисты придут к выводу, что смена одностороннего действительно улучшит обстановку, такое решение могут принять.

Как только двухъярусный стал односторонним, у моста началась дорожная нервотрёпка.

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