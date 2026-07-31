У двухъярусного моста хотят увеличить число полос и убрать поворот на Правую набережную

В Калининграде у двухъярусного моста планируют изменить схему движения, чтобы сократить заторы. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
Одностороннюю дорогу через путепровод ввели в июле. Но почти сразу жители предложили внести коррективы — пустить поток в другую сторону, в Московский район.
Изучив вопрос на комиссии, власти решили, что простая смена направления проблему не исправит, а вызовет лишь симметричные сложности для движущихся с левого берега на правый.
Есть и другие решения, которые помогут справиться с пробками в том районе. Планируется увеличить число полос в направлении развязки на Московском проспекте и улице Генерала Буткова. Кроме того, хотят убрать поворот с моста на Правую набережную.
В администрации считают, что эти меры должны разгрузить проблемный участок без простой «перестановки» пробки с одного направления на другое.
Сейчас идёт подсчет машин. Если специалисты придут к выводу, что смена одностороннего действительно улучшит обстановку, такое решение могут принять.
Как только двухъярусный стал односторонним, у моста началась дорожная нервотрёпка.