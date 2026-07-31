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Таможня предупреждает об увеличении потока автомобилей из Калининградской области в Польшу

Перед пунктом пропуска Мамоново-2 собралась очередь.

Источник: Комсомольская правда

Увеличение потока машин на выезд из Калининградской области в Польшу зафиксировано 31 июля, в пятницу. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, у пункта пропуска Мамоново-2 скопилась очередь. В колонне порядка 30−40 машин.

Пробки связывают с окончанием школьных каникул в отдельных землях Германии: ранее приехавшие в Калининградскую область граждане едут обратно.

В ближайшие выходные и последующие дни таможня и погранслужба усилят дежурные смены и организуют осмотр машин и товаров, которые везут через границу.