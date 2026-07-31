Таможня предупреждает об увеличении потока автомобилей из Калининградской области в Польшу

Увеличение потока машин на выезд из Калининградской области в Польшу зафиксировано 31 июля, в пятницу. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, у пункта пропуска Мамоново-2 скопилась очередь. В колонне порядка 30−40 машин.