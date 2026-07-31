В поселке Ики-Бурул Республики Калмыкии завершают ремонт детсада «Байрта»

Здание детского сада «Байрта» ремонтируют в поселке Ики-Бурул в Республике Калмыкии по нацпроекту «Семья». Работы близятся к завершению, сообщили в аппарате регионального правительства.
Данное здание было построено в 1974 году. После завершения ремонта обновленное учреждение сможет принять 102 воспитанника. Готовность объекта на данный момент составляет 94%.
В детском саду уже выполнены демонтажные и отделочные работы, обновлены фасад, кровля, системы отопления, водоснабжения и канализации, налажены электрические сети, установлены двери. Завершить модернизацию дошкольного учреждения планируют до 15 августа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.