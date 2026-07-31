Reuters узнал, как Иран с помощью сети онлайн-казино обходил санкции США

Как отмечает агентство, центром операции является Shelbit — нелицензированная криптовалютная биржа, которой управляет иранский экспатриант Сиаваш Кайванпур. Офис компании расположен над бюджетным отелем в непрестижном районе Дубая. При этом с мая 2024 года через биржу прошло не менее $4 млрд, отмечается в статье.
Среди основных клиентов Shelbit — персоязычная сеть из более чем 2 тыс. сайтов онлайн-казино. Ее публичными лицами выступают два иранских инфлюенсера с высокими правительственными связями: Саша Собхани, проживающий в особняке в Мадриде, и Пуян Мохтари. В 2023 году, как говорится в материале, они оба, а также Кайванпур были осуждены в Иране по делу о незаконных азартных играх (они запрещены в Исламской Республике).
В расследовании не уточняется, осуществляет ли КСИР прямой контроль над Shelbit и сетью казино, но отмечается, что крупнейшие игорные сайты были взяты под контроль КСИР несколько лет назад.
По данным аналитиков, Shelbit обработала как минимум $125 млн от Центробанка Ирана и еще около $20 млн от вероятных майнинговых операций через промежуточные кошельки, скрывающие источник средств. «Это операция КСИР, и это очевидно», — заявил Reuters изучивший записи эксперт Рич Сандерс.
Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) начало расследование в отношении Shelbit по подозрению в отмывании денег и обходе санкций, сообщил Reuters со ссылкой на источник. 24 июля регулятор издал предписание о немедленном прекращении деятельности биржи, указав, что «риски выходят за рамки защиты прав потребителей». В Минфине США заявили, что «осведомлены об этих утверждениях и относятся к ним очень серьезно».
Один из ключевых фигурантов, Пуян Мохтари, был арестован в Дубае в конце марта 2026 года, пишет Reuters. Власти ОАЭ обвинили его в финансировании иранских группировок. Сам он отверг обвинения. По данным агентства, Мохтари провел под стражей 35 дней, после чего был выслан из страны с принудительной конфискацией активов, включая дом стоимостью $5 млн. После депортации он некоторое время находился в люксовом отеле в Гонконге, а в начале июля 2026 года объявил о возвращении в Иран. С тех пор его аккаунты в соцсетях не обновлялись.
В мае Reuters писал, что одна из самых влиятельных семей Ирана Харрази, близкая к клану Хаменеи, основала в стране криптовалютную биржу, используемую КСИР для обхода санкций и переводов на миллионы долларов. По данным агентства, два брата из семьи Харрази под другой фамилией — Агамир — в 2018 году основали биржу Nobitex, ставшую центральным узлом в параллельной финансовой системе и позволившую переводить деньги, несмотря на санкции США, даже во время текущей войны. Nobitex, как отмечает агентство, заявляет о 11 млн пользователей — это более 10% населения страны.
Reuters пишет, что Nobitex вела дела с крупнейшими игроками мировой криптовалютной индустрии. В 2022 году Binance перевела Nobitex $7,8 млрд в обход санкций США против Ирана.
19 апреля The Telegraph со ссылкой на документы о переводах, переданные в американский Минфин, сообщила, что пять крупных банков — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — проверят на причастность к отмыванию средств Ирана.
Введенные против Ирана американские санкции предполагают торговое и финансовое эмбарго, блокирующее экспорт иранской нефти и доступ банков страны к мировой системе. Вашингтон также ввел ограничения на инвестиции в энергетический сектор, военно-промышленный комплекс и целевые санкции против конкретных лиц и организаций.
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