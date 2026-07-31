Reuters узнал, как Иран с помощью сети онлайн-казино обходил санкции США

Один из ключевых фигурантов, Пуян Мохтари, был арестован в Дубае в конце марта 2026 года, пишет Reuters. Власти ОАЭ обвинили его в финансировании иранских группировок. Сам он отверг обвинения. По данным агентства, Мохтари провел под стражей 35 дней, после чего был выслан из страны с принудительной конфискацией активов, включая дом стоимостью $5 млн. После депортации он некоторое время находился в люксовом отеле в Гонконге, а в начале июля 2026 года объявил о возвращении в Иран. С тех пор его аккаунты в соцсетях не обновлялись.