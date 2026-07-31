Суд сократил сумму выплат подрядчику за укрепление склона Нижегородского кремля

Первый арбитражный апелляционный суд изменил решение по спору между ООО «Фрегат» и ГБУ «Нижегородский кремль» о стоимости работ по укреплению склона Нижегородского кремля. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.
Ранее суд первой инстанции обязал учреждение выплатить подрядчику почти 24 млн рублей за дополнительные работы, а также пени и судебные расходы. Однако апелляционная инстанция пересмотрела это решение.
Спор возник вокруг контракта, заключенного в декабре 2022 года. ООО «Фрегат» выполняло противооползневые работы на участке склона Нижегородского кремля от Зачатьевской до Георгиевской башни. Стоимость контракта превышала 117 млн рублей.
Во время выполнения работ подрядчик заявил, что из-за состояния склона потребовались дополнительные мероприятия, без которых завершить проект было невозможно. Компания настаивала, что заказчик был осведомлен об этих работах и не возражал против их проведения.
В ГБУ «Нижегородский кремль» указали, что стоимость государственного контракта официально не увеличивалась, поэтому оплачивать дополнительные работы в полном объеме оснований нет. При этом учреждение согласилось выплатить около 2,8 млн рублей за работы, подтвержденные экспертизой.
Апелляционный суд поддержал эту позицию. Судьи отметили, что дополнительные работы по государственному контракту, которые увеличивают его стоимость, должны оформляться отдельным соглашением.
В результате суд постановил взыскать с ГБУ «Нижегородский кремль» 2,77 млн рублей задолженности, 106 тысяч рублей пеней, а также расходы на проведение экспертизы и уплату госпошлины. В удовлетворении остальных требований подрядчика было отказано.
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