РПЛ перенесла два матча после разрушительного урагана в Ростовской области

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском, Мартыновском, Волгодонском и Чертковском районах. В четырёх других муниципалитетах — Новошахтинске, а также Красносулинском, Аксайском и Родионово-Несветайском районах — введена повышенная готовность. На пострадавших территориях работают специальные комиссии: они фиксируют масштаб разрушений и принимают обращения от граждан, которым был нанесен ущерб. Около 400 домовладений в Ростове-на-Дону по-прежнему остаются обесточенными.