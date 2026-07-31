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В аэропорту Антальи запретили таблички с логотипами при встрече туристов

В международном аэропорту турецкой Антальи с 31 июля изменятся правила встречи организованных туристов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: РБК

В международном аэропорту турецкой Антальи с 31 июля изменятся правила встречи организованных туристов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вместо привычных табличек с названиями и логотипами туроператоров пассажиров будут направлять к одной из 13 буквенных стоек, где будут размещены списки прибывших.

Туристам заранее сообщат букву нужной стойки, после чего представитель принимающей компании сопроводит их к трансферу.

Использование в зоне прилета табличек с названиями и логотипами компаний будет запрещено, а нарушителям могут грозить санкции со стороны администрации аэропорта.

Представители турбизнеса в Анталье раскритиковали нововведение, подчеркнув, что о нем сообщили менее чем за сутки до вступления в силу, добавили в АТОР. Организация не уточнила, о каких именно представителях турбизнеса идет речь.

По их мнению, новая схема усложнит поиск встречающих, особенно в разгар туристического сезона, и может привести к скоплению пассажиров у стоек.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».