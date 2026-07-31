Волгоградцам рассказали о лимитах по налоговым вычетам за страхование жизни

Он может быть предоставлен в сумме уплаченных страховых взносов, однако не может превышать установленное Налоговым кодексом РФ ограничение: в совокупности вместе с другими социальными вычетами (кроме вычетов по расходам на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение) не более 150 тысяч за налоговый период. Также налоговый вычет может быть предоставлен по договорам, которые заключены со страховой организацией на срок не менее пяти лет в пользу налогоплательщика и (или) в пользу супруга, родителей, детей.