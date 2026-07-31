Житель поселка Южного в Калмыкии с господдержкой открыл автосервис

Житель поселка Южного в Ики-Бурульском районе Калмыкии открыл собственное дело по ремонту легковых автомобилей с помощью социального контракта, сообщили в аппарате правительства республики. Мера поддержки доступна по национальному проекту «Семья».
Заключив соцконтракт, Евгений Лежаев получил 350 тысяч рублей на приобретение профессиональных инструментов и оборудования.
По информации Министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии, на 1 июля 2026 года в регионе направлено 78,9 млн рублей на финансирование соцконтрактов. Это одна из ключевых мер адресной поддержки, которая помогает жителям республики обрести финансовую самостоятельность и улучшить качество жизни.
Отметим, что социальный контракт предоставляет поддержку по нескольким направлениям: открытие собственного дела, ведение личного хозяйства, поиск работы и помощь в трудной жизненной ситуации. Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в МФЦ или центре соцподдержки населения по месту жительства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.