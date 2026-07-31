В МГУ опровергли информацию о смерти преподавателя

Информация о том, что пропавший в Тверской области заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов утонул, не подтверждена, его поиски продолжаются. Об этом сообщила РИА Новости руководитель информационного отдела философского факультета вуза Ольга Гретчина.
Напомним, доцент кафедры философского факультета Владимир Кржевов пропал 26 июля во время отдыха на озере Селигер. Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о его гибели.
«Сын пока опровергает, достоверной информации нет. Продолжаются поиски», — сказала Гретчина.
Доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ Владимир Кржевов пропал 26 июля во время отдыха на озере Селигер в Тверской области. К поисковым мероприятиям подключились волонтеры поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и «Сова», местные жители и оперативные службы. Добровольцы и спасатели обследовали более 33 километров территории. В масштабной операции на суше и на воде были задействованы кинологические расчеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры и аварийно-спасательные подразделения.