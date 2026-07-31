В МГУ опровергли информацию о смерти преподавателя

Доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ Владимир Кржевов пропал 26 июля во время отдыха на озере Селигер в Тверской области. К поисковым мероприятиям подключились волонтеры поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и «Сова», местные жители и оперативные службы. Добровольцы и спасатели обследовали более 33 километров территории. В масштабной операции на суше и на воде были задействованы кинологические расчеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры и аварийно-спасательные подразделения.