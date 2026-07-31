На Дону открыт сбор на памятник погибшим журналистам

Концепция монумента уже готова. Центральным элементом станет фигура журналиста в военной форме, а за его спиной разместят лики коллег, освещавших военные события — от Великой Отечественной войны до современных конфликтов. Автор проекта — скульптор, член Союза художников России Дмитрий Лындин. По его замыслу, памятник призван отразить преемственность поколений военных корреспондентов. Скульптор подчёркивал, что репортажи журналистов из горячих точек — это часть истории, а сами репортёры навсегда остаются в памяти людей. Мемориал станет местом, куда смогут приходить родные погибших и представители профессии, чтобы почтить память коллег.