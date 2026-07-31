На Дону открыт сбор на памятник погибшим журналистам

В Ростове‑на‑Дону стартовал сбор средств на установку памятника журналистам, которые погибли, выполняя профессиональный долг. Монумент планируют разместить рядом со зданием Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета.
Инициатива принадлежит Ростовскому региональному отделению Союза журналистов России. Как рассказал председатель отделения Анатолий Максак, в разных уголках страны уже установлено свыше 20 памятников фронтовым корреспондентам времён Великой Отечественной войны и журналистам, работавшим в зонах боевых действий. Теперь подобная мемориальная композиция должна появиться и в Ростове.
Концепция монумента уже готова. Центральным элементом станет фигура журналиста в военной форме, а за его спиной разместят лики коллег, освещавших военные события — от Великой Отечественной войны до современных конфликтов. Автор проекта — скульптор, член Союза художников России Дмитрий Лындин. По его замыслу, памятник призван отразить преемственность поколений военных корреспондентов. Скульптор подчёркивал, что репортажи журналистов из горячих точек — это часть истории, а сами репортёры навсегда остаются в памяти людей. Мемориал станет местом, куда смогут приходить родные погибших и представители профессии, чтобы почтить память коллег.
Памятник планируют открыть к 15 декабря — Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Эта дата отмечается в России с 1991 года по инициативе Союза журналистов России и служит напоминанием о коллегах, отдавших жизнь во время выполнения редакционных заданий.