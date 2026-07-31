Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных пригласил калининградцев 1 августа к памятнику погибшим в Первой мировой войне

Завтра, в субботу, страна вспоминает начало Первой мировой войны и павших в ней.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 1 августа, в День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне в Калининграде состоится мемориальная акция. В ней поучаствовать предлагает губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Завтра сам приду к памятнику на Гвардейском проспекте. Тоже присоединяйтесь. Начало в 10 утра», — написал глава региона в соцсетях.

Алексей Беспрозванных отметил, что Калининградская область — единственный регион России, где шли полномасштабные сухопутные сражения Первой мировой войны. Под Гусевом — бывшим Гумбинненом — русские войска в августе 1914 года разгромили немцев в сражении, вошедшем в историю как Гумбинненское. Это была первая крупная победа русской армии в войне.

Губернатор обратился к главам муниципалитетов и призвал проверить все памятные места, посвященные героям Первой мировой.

«Приведите их в порядок, если это нужно, и обязательно проведите памятные церемонии», — обратился к чиновникам глава области.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше