Беспрозванных пригласил калининградцев 1 августа к памятнику погибшим в Первой мировой войне

Алексей Беспрозванных отметил, что Калининградская область — единственный регион России, где шли полномасштабные сухопутные сражения Первой мировой войны. Под Гусевом — бывшим Гумбинненом — русские войска в августе 1914 года разгромили немцев в сражении, вошедшем в историю как Гумбинненское. Это была первая крупная победа русской армии в войне.