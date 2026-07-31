АО «Объединенный коммунальный оператор» представило новый логотип и фирменный стиль предприятия. Комбинированное обозначение представляет собой стилизованное изображение аббревиатуры названия предприятия в виде геометрических фигур: АО «ОКО» — круг, треугольник, круг. Основные используемые цвета — оранжевый и синий, которые объединяют и отображают главные направления деятельности: теплоснабжение и холодное водоснабжение. Цветовая гамма и графические элементы имеют преемственность с ранее использовавшимся фирменным отображением «Теплоэнерго» и «Водоканала».
Переход на использование фирменной символики будет происходить органически: на вновь приобретаемые материальные ценности — автомобили, спецодежду, таблички, спецсредства — будет наноситься новая символика. Ранее приобретённые и забрендированные авто и спецодежда будут использоваться до момента списания. Таким образом, новый фирменный стиль постепенно заменит старые бренды.
АО «Объединенный коммунальный оператор» — крупнейший поставщик тепла, горячей воды и гарантирующая организация по водоснабжению и водоотведению в Нижнем Новгороде. Предприятие обслуживает свыше 1700 км теплосетей в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах, а также почти 3400 км сетей водоснабжения и водоотведения во всех районах города. На балансе предприятия 116 котельных, 145 ЦТП, 295 водопроводных и канализационных насосных станций, 3 водозаборных станции (Слудинская, Ново-Сормовская, Малиновая гряда) и крупнейшие очистные сооружения Нижегородской области — Нижегородская станция аэрации.