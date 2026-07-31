АО «Объединенный коммунальный оператор» представило новый логотип и фирменный стиль

АО «Объединенный коммунальный оператор» — крупнейший поставщик тепла, горячей воды и гарантирующая организация по водоснабжению и водоотведению в Нижнем Новгороде. Предприятие обслуживает свыше 1700 км теплосетей в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах, а также почти 3400 км сетей водоснабжения и водоотведения во всех районах города. На балансе предприятия 116 котельных, 145 ЦТП, 295 водопроводных и канализационных насосных станций, 3 водозаборных станции (Слудинская, Ново-Сормовская, Малиновая гряда) и крупнейшие очистные сооружения Нижегородской области — Нижегородская станция аэрации.