Нижегородский бизнес готовят к выходу на мировые рынки в рамках программы «Экспортный форсаж-2026»

Нижегородские предприниматели могут принять участие во втором потоке программы «Экспортный форсаж-2026», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Обучение пройдет по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Нижегородские предприниматели приглашаются к участию во втором потоке бесплатной акселерационной программы «Экспортный форсаж», которая реализуется Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области по программе Школы экспорта РЭЦ в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Прием заявок открыт до 7 сентября 2026 года.
«Программа “Экспортный форсаж” помогает предприятиям системно подготовиться к выходу на внешние рынки. Участники получают не только теоретические знания, но и практические инструменты для реализации проектов. С 2021 года в Нижегородской области проведено семь потоков, обучение прошли представители 103 компаний. По итогам проработанных в рамках программы решений ее участники заключили экспортные контракты с организациями из Саудовской Аравии, Австрии, Армении, Грузии, Казахстана и других стран», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Он отметил, что к первому потоку программы в 2026 году присоединились представители 20 нижегородских компаний. Участники проработали экспортные проекты и определили перспективные направления для развития поставок в Египет, Саудовскую Аравию, Марокко, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Нигерию, Монголию и Армению.
Программа включает шесть двухдневных модулей: введение в экспортную и проектную деятельность, выбор рынка и поиск покупателя, экспортный маркетинг, формирование финансовых условий экспортной сделки, реализацию экспортной сделки, переговоры и заключение контракта.
Обучение проходит в очном формате и сочетает теорию и практику. В течение двух месяцев участники будут работать с тренерами и экспертами проекта, а также получать сопровождение в межмодульные периоды продолжительностью две недели каждый.
«Специалисты Центра поддержки экспорта помогут компаниям подготовить экспортный план, разобраться в доступных мерах поддержки и выстроить дальнейшую работу по выходу на внешние рынки. По итогам обучения каждая компания сможет подготовить до трех планов выхода на зарубежные рынки», — добавил Максим Черкасов.
Второй поток программы стартует 21 сентября 2026 года на базе технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде. Участие бесплатное. Количество мест ограничено, отбор осуществляется на конкурсной основе. Подать заявку можно по ссылке: forms.yandex.ru/u/6a5e26a284227cb175ee92b2.
Принять участие в программе могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области. К участию приглашаются компании, которые работают в организационно-правовых формах ООО или АО со сроком деятельности более трех лет, годовым оборотом от 30 млн рублей и наличием бухгалтерской отчетности в открытых источниках.
Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ НО можно по телефону: +7 (831) 435−18−48.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).