Нижегородский бизнес готовят к выходу на мировые рынки в рамках программы «Экспортный форсаж-2026»

«Программа “Экспортный форсаж” помогает предприятиям системно подготовиться к выходу на внешние рынки. Участники получают не только теоретические знания, но и практические инструменты для реализации проектов. С 2021 года в Нижегородской области проведено семь потоков, обучение прошли представители 103 компаний. По итогам проработанных в рамках программы решений ее участники заключили экспортные контракты с организациями из Саудовской Аравии, Австрии, Армении, Грузии, Казахстана и других стран», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.