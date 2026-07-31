Посольство заявило о надежде на наказание убийц россиян в Таиланде

Посольство России в Таиланде рассчитывает на тщательное расследование убийства россиян в Паттайе и справедливое наказание виновных. Об этом заявил заведующий консульским отделом дипмиссии Илья Ильин, передает ТАСС.
«К нам поступила информация, что подозреваемые задержаны, они сознались в том, что мотивом этого преступления была кража мотоцикла. Мы надеемся на всестороннее расследование этого чудовищного преступления и на то, что убийцы понесут заслуженное наказание», — сказал он.
Представитель дипмиссии также пообещал, что посольство окажет матери погибших всю необходимую помощь.
Днем ранее полиция Таиланда задержала двух подозреваемых в причастности к исчезновению граждан России — 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Ими оказались 43-летний Тхан и 39-летний Тхонгтчай. 31 июля мужчины сознались в совершении убийства. Они признались, что первоначально планировали украсть мотоцикл, однако когда молодые люди оказали сопротивление, застрелили младшего брата, а затем забили до смерти его старшую сестру.
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