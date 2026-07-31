Посольство заявило о надежде на наказание убийц россиян в Таиланде

«К нам поступила информация, что подозреваемые задержаны, они сознались в том, что мотивом этого преступления была кража мотоцикла. Мы надеемся на всестороннее расследование этого чудовищного преступления и на то, что убийцы понесут заслуженное наказание», — сказал он.