Политолог Рудаков: по приказу Путина ВС РФ системно уничтожают украинскую логистику

«Пока на Западе продолжают громко кричать о “поражении” России, наша армия системно и целенаправленно по приказу Верховного главнокомандующего уничтожает военную инфраструктуру Украины. При этом, в отличие от главы киевского режима, наш президент не оглядывается ни на кого, никакие проплаченные западными пропагандистами информационные атаки не могут повлиять на его решения. Только Россия во главе с Путиным решает, как и в каком формате закончится СВО», — подчеркнул Шаповалов.