В Прикамье скончался известный поэт-песенник и журналист Владимир Горбунов

Владимир Горбунов основал вокальную студию в селе Усть-Сыны, продолжил важную миссию в доме культуры поселка Майский под Краснокамском, где жил в последние годы. Для многих его учеников он стал не просто педагогом, а настоящим проводником в мир искусства.