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В Прикамье скончался известный поэт-песенник и журналист Владимир Горбунов

Его жизнь скоропостижно прервалась в 64 года.

Источник: Комсомольская правда

О скоропостижной кончине после непродолжительной болезни Горбунова Владимира Васильевича сообщило издание «Наш город — Краснокамск». Свой многогранный талант он проявил в своем творчестве и общественной деятельности.

Владимир Горбунов родился 14 января 1962 года, окончил школу № 8 в Соликамске. Свою дальнейшую судьбу он связал с Краснокамским районом Прикамья.

Владимир Васильевич был человеком редкого дара и широкой души. Поэт, песенник, журналист и общественный деятель сумел соединить в своем творчестве искренность, глубину мысли и настоящую человеческую теплоту.

«Особое место в жизни Владимира Васильевича занимала работа с людьми. Большую часть своей жизни он посвятил творчеству и наставничеству: учил людей петь, раскрываться на сцене, не бояться проявлять себя», — говорится в некрологе журналистов из Краснокамска.

Владимир Горбунов основал вокальную студию в селе Усть-Сыны, продолжил важную миссию в доме культуры поселка Майский под Краснокамском, где жил в последние годы. Для многих его учеников он стал не просто педагогом, а настоящим проводником в мир искусства.

Прощание с Владимиром Васильевичем состоится 1 августа с 12:00 у Храма св. страстотерпцев Бориса и Глеба в поселке Майский.