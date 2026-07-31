Шесть кооперативов Ростовской области обманули вкладчиков на 818 млн рублей

В центре расследования — шесть структур, позиционировавших себя как кредитные потребительские кооперативы: «Донвклад», «Добробуд», «Роствклад», «Донской кредит», «Новые финансы» и «Сберегательный капитал». На протяжении нескольких лет эти организации привлекали средства жителей южных регионов под обещания не только полной сохранности накоплений, но и существенного процентного дохода.