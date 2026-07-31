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Шесть кооперативов Ростовской области обманули вкладчиков на 818 млн рублей

Главное управление МВД по Ростовской области установило, что шесть кредитных потребительских кооперативов, действовавших на территории Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, причинили 820 вкладчикам совокупный финансовый ущерб свыше 818 млн руб., а к уголовной ответственности по данному делу привлечены 11 человек, пишет ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

Главное управление МВД по Ростовской области установило, что шесть кредитных потребительских кооперативов, действовавших на территории Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, причинили 820 вкладчикам совокупный финансовый ущерб свыше 818 млн руб., а к уголовной ответственности по данному делу привлечены 11 человек, пишет ТАСС.

В центре расследования — шесть структур, позиционировавших себя как кредитные потребительские кооперативы: «Донвклад», «Добробуд», «Роствклад», «Донской кредит», «Новые финансы» и «Сберегательный капитал». На протяжении нескольких лет эти организации привлекали средства жителей южных регионов под обещания не только полной сохранности накоплений, но и существенного процентного дохода.

Механизм работы структур оказался классическим для подобных схем: на начальном этапе выплаты участникам осуществлялись преимущественно за счет взносов вновь привлеченных вкладчиков, а не реальной финансовой деятельности. Аккумулированные средства параллельно выводились из оборота через фиктивные договоры займа — получателями по ним выступали сотрудники кооперативов и их близкие родственники.

Крах пирамиды наступил в момент, когда поток новых участников и поступавших от них денег иссяк настолько, что поддерживать иллюзию платежеспособности стало физически невозможным. Именно тогда правоохранители получили возможность полностью задокументировать противоправную деятельность.

К расследованию привлечена специализированная следственная группа. Процессуальные материалы уголовного дела уже насчитывают свыше 20 томов. Уголовное преследование возбуждено в отношении 11 фигурантов.

Эксперты фиксируют, что подобные кооперативные структуры традиционно пользуются повышенным доверием у граждан старшего поколения, воспринимающих слово «кооператив» как синоним надежности — во многом благодаря советским коннотациям этого понятия. Именно этот психологический фактор нередко становится главным инструментом вербовки вкладчиков организаторами финансовых пирамид на территории страны.