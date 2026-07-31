В Челябинской области пройдет IX Бушуевский фестиваль

IX Всероссийский Бушуевский фестиваль состоится 1 и 2 августа в Златоусте в Челябинской области, сообщили в администрации городского округа. Проведение таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Фестиваль носит имя Ивана Бушуева — основоположника златоустовской школы гравюры на стали. Для гостей подготовят площадки с исторической реконструкцией воинских турниров и сражений, лучным тиром и мастер-классами. Также участники фестиваля смогут посетить выставку оружейников и «Деревню кузнецов». Для детей подготовлены игровые программы и творческие мастер-классы.
В «Городе мастеров» свои изделия представят более 200 умельцев из 48 городов России. Любителей экстрима ждет чемпионат Урала по ножевому многоборью «Битва при Таганае». На мероприятии выступят певицы Пелагея и Людмила Николаева с ансамблем «Русская душа». Также для гостей проведут фестиваль «Кухни народов России».
«Бушуевский фестиваль — это живая нить, связывающая эпохи. Для Златоуста это не просто событие — это признание наших традиций, нашей идентичности и мастерства, которое знают и ценят не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Мы с радостью открываем двери города для всех, кто хочет прикоснуться к настоящей уральской культуре», — сказал глава Златоустовского городского округа Олег Решетников.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.