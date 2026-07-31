В Челябинской области пройдет IX Бушуевский фестиваль

«Бушуевский фестиваль — это живая нить, связывающая эпохи. Для Златоуста это не просто событие — это признание наших традиций, нашей идентичности и мастерства, которое знают и ценят не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Мы с радостью открываем двери города для всех, кто хочет прикоснуться к настоящей уральской культуре», — сказал глава Златоустовского городского округа Олег Решетников.