Громкие звуки напугали ростовчан утром 31 июля

Предположения пользователей позже подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, утром силы ПВО отразили воздушную атаку сразу в нескольких муниципалитетах — в Ростове‑на‑Дону, Батайске, Таганроге, а также в Азовском и Мясниковском районах. Всего, как сообщили власти, было уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов.