Громкие звуки напугали ростовчан утром 31 июля

Утром 31 июля жители Ростова‑на‑Дону были встревожены резкими громкими звуками — об этом горожане активно писали в социальных сетях. Очевидцы сообщали, что из‑за звуковой волны в ряде домов дрожали окна, а на улицах массово срабатывала автомобильная сигнализация. В сети быстро распространились версии о возможной работе систем противовоздушной обороны.
Предположения пользователей позже подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, утром силы ПВО отразили воздушную атаку сразу в нескольких муниципалитетах — в Ростове‑на‑Дону, Батайске, Таганроге, а также в Азовском и Мясниковском районах. Всего, как сообщили власти, было уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов.
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