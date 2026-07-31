«Зеленых свечей вагон»: падение рынка акций, идеи в банках и металлургах

Если человек выбирает спекулятивный подход — он должен выбрать хорошую трендовую модель с бэк-тестом на десяти годах и желательно протестированную по методике Монте-Карло, то есть на нескольких тысячах несуществующих комбинациях. По словам Савченко, краткосрочные трендовые модели «Финама» уже развернулись в пользу покупки, а среднесрочные еще не разворачивались.