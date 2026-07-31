«Зеленых свечей вагон»: падение рынка акций, идеи в банках и металлургах

[00:34] Как пережить горки на рынке.
[06:27] Трансформация «Яндекса».
[12:28] Рекорды Сбербанка.
[16:58] Дивиденды и риски «Дом.РФ».
[20:12] Циклический разворот в металлах.
[27:17] Дно цикла у металлургов.
[33:34] Золото нужно для спекуляций?
Прежде всего на фондовом рынке стоит определиться, действовать как спекулянт или как инвестор, подчеркнул инвестиционный консультант ФГ «Финам» Дмитрий Савченко на Радио РБК.
Если человек выбирает спекулятивный подход — он должен выбрать хорошую трендовую модель с бэк-тестом на десяти годах и желательно протестированную по методике Монте-Карло, то есть на нескольких тысячах несуществующих комбинациях. По словам Савченко, краткосрочные трендовые модели «Финама» уже развернулись в пользу покупки, а среднесрочные еще не разворачивались.
Инвесторы, в свою очередь, держат акции долгосрочно, на несколько лет и только на определенную часть капитала, имея запас для усреднения. При этом на текущих уровнях Савченко наращивал объемы позиций.
В финансовом секторе аналитик выделил Сбербанк (более 10% от портфеля), «Т-Технологии» (более 10%) и «Дом.РФ» (около 3%). Если инвестор ожидает разворота цикла у металлургов, можно взять их бумаги на 10% портфеля, как в индексе Мосбиржи, и взяли либо НЛМК и ММК, либо только НЛМК.
По мнению инвестиционного аналитика Wealth IQ Александра Алексеевского, на данный момент металлургический сектор не представляет интереса. Взгляд на бумаги ЮГК также остается негативным, поскольку неизвестны дальнейшие планы нового собственника.