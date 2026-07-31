В Свердловской области нашли популяции краснокнижных орхидей

Сотрудники Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН обнаружили в Режевском природно-минералогическом заказнике Свердловской области уникальные популяции краснокнижных растений семейства Орхидные. Сохранение биологического разнообразия — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики региона.
В частности, на Липовском карьере впервые обнаружена популяция мякотницы однолистной, которая ранее в границах заказника не отмечалась. Этот вид семейства Орхидные отличается крайне низкой численностью и обычно встречается исключительно одиночными экземплярами. Ближайшие места обитания растения находились у станции Мурзинка и озера Таватуй. Кроме того, отмечено обильное цветение еще одного охраняемого вида — дремлика темно-красного, с соцветиями длиной до 20 см и ароматом ванили.
«Такие открытия — показатель того, что система охраны природы в регионе работает: экосистемы сохраняют устойчивость, а наши усилия по сохранению биоразнообразия дают реальный результат», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.