В Свердловской области нашли популяции краснокнижных орхидей

В частности, на Липовском карьере впервые обнаружена популяция мякотницы однолистной, которая ранее в границах заказника не отмечалась. Этот вид семейства Орхидные отличается крайне низкой численностью и обычно встречается исключительно одиночными экземплярами. Ближайшие места обитания растения находились у станции Мурзинка и озера Таватуй. Кроме того, отмечено обильное цветение еще одного охраняемого вида — дремлика темно-красного, с соцветиями длиной до 20 см и ароматом ванили.