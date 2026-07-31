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Минюст утвердил порядок контроля за поведением освобожденных по УДО

Минюст РФ утвердил порядок контроля за поведением освобожденных по УДО.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерство юстиции России утвердило порядок контроля уголовно-исполнительными инспекциями за поведением освобожденных условно-досрочно, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Уголовно-исполнительными инспекциями осуществляется контроль за поведением лиц (за исключением военнослужащих), освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, в течение оставшейся неотбытой части наказания, а также исполнения такими лицами обязанностей, возложенных на них судом… Осужденный подлежит постановке на персональный учет инспекции по месту жительства или пребывания», — говорится в приказе.

Согласно документу, освобожденные по УДО должны явиться в инспекцию для регистрации, а сами инспекции не реже раза в три месяца — проводить проверку по месту жительства таких лиц.

Приказом также устанавливается обязанность освобожденных по УДО соблюдать общественный порядок, исполнять обязанности, возложенные на них судом, и назначенные им принудительные меры медицинского характера.

Если же освобожденные условно-досрочно уклоняются от обязанностей и принудительного лечения, инспекции предупреждают таких лиц в письменном порядке о возможности отмены УДО, а при повторном нарушении — вносят в суд представление об отмене такого освобождения.

В случае, если такой осужденный скроется или не явится в инспекцию, последняя обязана будет передать в суд представление об отмене УДО и сообщить об этом в территориальный орган ФСИН РФ, чтобы тот принял решение об объявлении осужденного в розыск.

Соответствующий приказ вступает в силу 11 августа.